Агент Хайкина отреагировал на слухи об интересе клубов АПЛ

Фото инстаграм Никиты Хайкина

Отто Фредриксон, агент вратаря "Буде-Глимта" Никиты Хайкина, высказался о том, что на его клиента обратили внимание английские клубы.

Ранее сообщалось, что 26-летний россиянин заинтересовал "Уотфорд", "Норвич" и команды из Чемпионшипа.

"Никита в последнее время отлично выступает, и, очевидно, это заметили многие клубы. Что касается слухов, то у меня нет комментариев", – сказал агент.

В текущем сезоне Хайкин сыграл за "Буде-Глимт" 28 матчей и пропустил 25 голов. Его рыночная стоимость - 600 тысяч евро.

В ноябре голкипер получил дебютный вызов в сборную России. Он будет готовиться к решающим играм квалификации ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии.

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