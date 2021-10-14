Агент Хендрикса громко ответил на слухи о возможном уходе хавбека из "Спартака"

Фото: инстаграм Йоррита Хендрикса

Фулько Ван Куперен, агент голландского полузащитника "Спартака" Йоррита Хендрикса, опроверг информацию о том, что московский клуб намерен избавиться от его подопечного в зимнее трансферное окно.

"Это все полный бред, чушь собачья", — приводит слова Ван Куперена Sport24.

В нынешнем сезоне 26-летний Хендрикс провел за "Спартак" восемь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с "красно-белыми" действует до лета 2024 года.

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