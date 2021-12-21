Агент Хендрикса отреагировал на новость об интересе "Химок"
Фото твиттер "Фратрии" / Автор неизвестен
Фулько ван Куперен, агент полузащитника "Спартака" Йоррита Хендрикса, не подтвердил информацию о возможном переходе своего клиента в "Химки".
Сообщалось, что "красно-белые" хотят избавиться от голландца, чтобы освободить место в заявке для другого легионера, а подмосковный клуб готов его арендовать.
"Аренда в "Химки" для Йоррита? Фейк ньюс", - сказал агент.
Хендрикс выступает за "Спартак" с января 2021 года. В текущем сезоне он поучаствовал в 11 матчах. Рыночная стоимость игрока - 2,5 миллиона евро.
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