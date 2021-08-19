Агент Хендрикса отреагировал на слухи о возможном уходе игрока из "Спартака"

Фото инстаграм Йоррита Хендрикса

Фулько ван Куперен, агент полузащитника "Спартака" Йоррита Хендрикса, отрицает, что его клиент может покинуть московский клуб.

"Когда московский "Спартак" впервые позвонил нам по Йорриту, они хотели, чтобы с января 2021 года он привыкал к команде и новой жизни в течение первых шести месяцев, а затем был готов к следующему сезону. Йоррит очень счастлив в Москве и хочет играть как можно больше. Все эти слухи, что он уходит, - это фейковые новости.

Предложения от трёх европейских клубов, о которых пишут в России? У нас нет предложений. Клубы всегда ищут хороших игроков, поэтому делают звонки. Но, как я уже сказал, Йоррит хочет быть частью успешного "Спартака", - заявил агент.

"Красно-белые" купили голландского хавбека у ПСВ за 500 тысяч евро, заключив с ним контракт до июня 2024 года.

В составе "Спартака" Хендрикс сыграл 15 матчей, результативными действиями не отличался.

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