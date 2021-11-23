Агент Хендрикса отреагировал на слухи о возможном уходе игрока из "Спартака"
Фото твиттер "Фратрии" / Автор неизвестен
Фулько ван Куперен, агент полузащитника "Спартака" Йоррита Хендрикса, не подтвердил информацию о возможном уходе своего клиента в другую команду предстоящей зимой.
"Спрашивайте у "Спартака", мы ничего не знаем об этом", - сказал агент.
В текущем сезоне голландец провёл за "Спартак" 9 матчей, результативными действиями не отличался.
Сейчас Хендрикс восстанавливается от травмы. У него диагностировано воспаление ахиллова сухожилия.
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