Агент Хендрикса отреагировал на слухи о возможном уходе игрока из "Спартака"

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Фулько ван Куперен, агент полузащитника "Спартака" Йоррита Хендрикса, не подтвердил информацию о возможном уходе своего клиента в другую команду предстоящей зимой.

"Спрашивайте у "Спартака", мы ничего не знаем об этом", - сказал агент.

В текущем сезоне голландец провёл за "Спартак" 9 матчей, результативными действиями не отличался.

Сейчас Хендрикс восстанавливается от травмы. У него диагностировано воспаление ахиллова сухожилия.

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