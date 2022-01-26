Агент Хендрикса высказался о предстоящем уходе игрока в "Фейеноорд"
Фото: инстаграм Йоррита Хендрикса/Автор неизвестен
Фулько ван Куперен, агент полузащитника московского "Спартака" Йоррита Хендрикса, сообщил, что его подопечный не хочет уходить в роттердамский "Фейеноорд" на правах аренды, но его вынуждает российский клуб.
"Почему Йоррит уходит? Это вопрос к клубу. Хендрикс хочет играть за "Спартак", но клуб принял такое решение. Я не тренер и не спортивный директор "Спартака", так что надо спрашивать у них, почему они не хотят видеть Хендрикса в клубе", — приводит слова ван Куперена "Спорт-Экспресс".
В нынешнем сезоне 26-летний Хендрикс провел за "Спартака" 11 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с "красно-белыми" действует до лета 2024 года.
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|Команда
|М
|О
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|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
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|12
|ВВВ Венло
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|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
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|16
|Эксельсиор
|34
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|17
|Де Графсхап
|34
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|18
|НАК Бреда
|34
|23