Агент Хендрикса высказался о предстоящем уходе игрока в "Фейеноорд"

Фото: инстаграм Йоррита Хендрикса/Автор неизвестен

Фулько ван Куперен, агент полузащитника московского "Спартака" Йоррита Хендрикса, сообщил, что его подопечный не хочет уходить в роттердамский "Фейеноорд" на правах аренды, но его вынуждает российский клуб.

"Почему Йоррит уходит? Это вопрос к клубу. Хендрикс хочет играть за "Спартак", но клуб принял такое решение. Я не тренер и не спортивный директор "Спартака", так что надо спрашивать у них, почему они не хотят видеть Хендрикса в клубе", — приводит слова ван Куперена "Спорт-Экспресс".

В нынешнем сезоне 26-летний Хендрикс провел за "Спартака" 11 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с "красно-белыми" действует до лета 2024 года.

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