Агент Хендрикса высказался о возможном переходе в "Спартак"
Патрик Полдерварт, агент полузащитника голландского ПСВ Йоррита Хендрикса, поделился мнением о возможном переходе футболиста в московский "Спартак".
"Нам пока неизвестна дата медосмотра. Как вы понимаете, это не может быть организовано так быстро, как обычно, из-за коронавирусных ограничений", – приводит слова Полдерварта "Спорт-Экспресс".
Ранее сообщалось, что "Спартак" заплатит за Хендрика от 500 до 700 тысяч евро.
В нынешнем сезоне 25-летний хавбек провел за ПСВ 16 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
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|ПСВ
|34
|83
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|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
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|5
|Витесс
|34
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|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23