Агент Хендрикса высказался о возможном переходе в "Спартак"

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Агент Хендрикса высказался о возможном переходе в "Спартак"

Патрик Полдерварт, агент полузащитника голландского ПСВ Йоррита Хендрикса, поделился мнением о возможном переходе футболиста в московский "Спартак".

"Нам пока неизвестна дата медосмотра. Как вы понимаете, это не может быть организовано так быстро, как обычно, из-за коронавирусных ограничений", – приводит слова Полдерварта "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что "Спартак" заплатит за Хендрика от 500 до 700 тысяч евро.

В нынешнем сезоне 25-летний хавбек провел за ПСВ 16 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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