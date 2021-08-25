Агент Хендрикса высказался о возможном уходе игрока из "Спартака"

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Агент Хендрикса высказался о возможном уходе игрока из "Спартака"

Фото: инстаграм Йоррита Хендрикса/Автор неизвестен

Фулько ван Куперен, агент голландского полузащитника "Спартака" Йоррита Хендрикса, поделился мнением о возможном уходе своего подопечного в летнее трансферное окно.

"Йоррит останется в "Спартаке". Он счастлив находиться здесь", — приводит слова ван Куперена Sport24.

В нынешнем сезоне 26-летний Хендрикс провел за "Спартак" пять матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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