Агент Хинчагов рассказал о несостоявшемся переходе игрока "Краснодара" в "Барселону"
Фото сайт РПЛ
Футбольный агент Марат Хинчагов утверждает, что "Барселона" проявляла интерес к вингеру "Краснодара" Магомеду-Шапи Сулейманову.
"У нас был диалог с "Барселоной" по Шапи, но нам в руководстве "Краснодара" чётко сказали, что это неинтересно. Они отказались обсуждать эту тему", - цитирует Хинчагова "Матч ТВ".
В текущем сезоне Шапи забил всего 5 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах за "Краснодар", однако ещё недавно его считали одним из сильнейших молодых футболистов России.
Сейчас рыночная стоимость 21-летнего атакующего хавбека оценивается в 9 миллионов евро. Его контракт с "быками" истекает в следующем году.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14