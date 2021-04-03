Агент Хинчагов рассказал о несостоявшемся переходе игрока "Краснодара" в "Барселону"

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Агент Хинчагов рассказал о несостоявшемся переходе игрока "Краснодара" в "Барселону"

Фото сайт РПЛ

Футбольный агент Марат Хинчагов утверждает, что "Барселона" проявляла интерес к вингеру "Краснодара" Магомеду-Шапи Сулейманову.

"У нас был диалог с "Барселоной" по Шапи, но нам в руководстве "Краснодара" чётко сказали, что это неинтересно. Они отказались обсуждать эту тему", - цитирует Хинчагова "Матч ТВ".

В текущем сезоне Шапи забил всего 5 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах за "Краснодар", однако ещё недавно его считали одним из сильнейших молодых футболистов России.

Сейчас рыночная стоимость 21-летнего атакующего хавбека оценивается в 9 миллионов евро. Его контракт с "быками" истекает в следующем году.

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