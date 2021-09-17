Агент Холанда Мино Райола высказался о возможном трансфере игрока в "Реал"
Фото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен
Нападающий дортмундской "Боруссии" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд с высокой долей вероятности покинет немецкий клуб следующим летом. Агент игрока Мино Райола поделился мнением о возможном трансфере игрока в мадридский "Реал".
"Вопрос не в том, сможет ли "Реал" позволить себе подписать Холанда, вопрос в том, может ли "Реал" позволить себе этого не сделать?
Великие игроки могут играть вместе, и они делают это в больших клубах. Вспомните Месси и Неймара, Ибрагимовича, Погба и Лукаку, Роналдиньо играл с многими великими игроками. Это не проблема, - сказал Райола.
Напомним, что сумма отступных за Холанда в 2022 году будет составлять 75 миллионов евро.
Также не пропустите: У "Реала" большие потери перед матчем с "Валенсией". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Ла Лига представила новый логотип Эль Класико
-
Вице-президент "Барселоны" высказался о возможном увольнении Кумана
-
Главные новости дня: 16 сентября
-
Спасение "Локомотива", успехи "Лиона" и "Монако", неудачи "Селтика" и "Рейнджерса": все результаты Лиги Европы 16 сентября
-
"Рейнджерс" проиграл "Лиону", "Монако" победил "Штурм", "Лестер" сыграл вничью с "Наполи"
Лента новостей
-
"Барселона" хочет продлить контракт с Дембеле
-
Легенда "Атлетико" Паулу Футре высказался о свисте в адрес Гризманна
-
Стало известно, когда Агуэро дебютирует за "Барселону"
-
Агент Холанда Мино Райола высказался о возможном трансфере игрока в "Реал"
-
"Барселона" работает над новым контрактом Араухо
-
У "Реала" большие потери перед матчем с "Валенсией"
-
"Реал" вновь теряет Менди
-
Генеральный директор "Спартака" рассказал о ситуации с возможными трансферами Ларссона и Хендрикса
-
Глава фанатов "Манчестер Сити" высказался о словах Гвардиолы про низкую посещаемость
-
Генеральный директор "Спартака" рассказал о поисках спортивного директора
-
Сульшер хочет сохранить Лингарда
-
Шварц сравнил стили игры в России и Германии
-
Два футболиста "Тоттенхэма" могут не сыграть с "Челси" из-за повреждений
-
В Кремле позитивно оценили предложенную Hypercube реформу российского футбола
-
Ла Лига представила новый логотип Эль Класико
-
Моуринью остался недоволен победой над софийским ЦСКА со счетом 5:1
-
Вице-президент "Барселоны" высказался о возможном увольнении Кумана
-
Василий Уткин поделился мнением о "Спартаке" в матче с "Легией"
-
Николич взял на себя вину за удаление Тикнизяна
-
Баринов прокомментировал ничью с "Марселем"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20