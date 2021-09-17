Агент Холанда Мино Райола высказался о возможном трансфере игрока в "Реал"

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Агент Холанда Мино Райола высказался о возможном трансфере игрока в "Реал"Фото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен

Нападающий дортмундской "Боруссии" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд с высокой долей вероятности покинет немецкий клуб следующим летом. Агент игрока Мино Райола поделился мнением о возможном трансфере игрока в мадридский "Реал".

"Вопрос не в том, сможет ли "Реал" позволить себе подписать Холанда, вопрос в том, может ли "Реал" позволить себе этого не сделать?

Великие игроки могут играть вместе, и они делают это в больших клубах. Вспомните Месси и Неймара, Ибрагимовича, Погба и Лукаку, Роналдиньо играл с многими великими игроками. Это не проблема, - сказал Райола.

Напомним, что сумма отступных за Холанда в 2022 году будет составлять 75 миллионов евро.

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