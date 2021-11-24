Агент Холанда сегодня был в Мадриде и высказался о будущем игрока
Фото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен
Мино Райола, агент норвежского нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда побывал в испанской столице - Мадриде, сообщает издание Deprtes Cuatro.
Также издание получило от итальянского агента небольшой комментарий о будущем форварда: "Холанд любит Испанию, но пока слишком рано говорить о том, где он будет играть в следующем сезоне", - сказал агент.
Отметим, что Райола также является агентом полузащитников Поля Погба и Райана Гравенберха, которых в последнее время часто связывают с переходом в мадридский "Реал".
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