Агент Холанда высказался о будущем форварда

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Агент Холанда высказался о будущем форварда

Фото: инстаграм Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Мино Райола, агент норвежского нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, не исключил вероятности, что его клиент останется в немецком клубе на следующий сезон.

"Мы не заключали предварительного соглашения ни с одним клубом. Мы будем искать лучший вариант. Впрочем, я не исключаю, что он останется в "Боруссии" еще на один год", - приводит слова Райолы UON.

В нынешнем сезоне 21-летний Холанд провел за "Боруссию" 16 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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