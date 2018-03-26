Агент Холтби опроверг интерес "Локомотива"

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Агент Холтби опроверг интерес "Локомотива"

Маркус Ноак, агент полузащитника "Гамбурга" Льюиса Холтби, опроверг интерес к своему клиенту со стороны "Локомотива".

"Поймите меня правильно, я не комментирую слухов в прессе" - сказал агент.

Ранее сообщалось, что "Локомотив" хочет подписать 27-летнего Холтби следующим летом, когда он станет свободным агентом. | http://soccernews.ru

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