Агент Хюсая подтвердил трансферный запрос от "Спартака"

Марио Джуффреди, агент правого защитника "Наполи" Эльсеида Хюсая, сообщил, что московский "Спартак" действительно пытается купить его клиента.

По словам представителя албанца, сейчас предложение "красно-белых" оценивается.

Ранее стало известно, что "Спартак" предложил за Хюсая 5 миллионов евро, а самому футболисту контракт с зарплатой 2 миллиона за сезон.

Фулбек выступает за "Наполи" с 2015 года, сыграл 195 матчей, забил 1 гол и сделал 7 ассистов. Его контракт с неаполитанцами истекает следующим летом. Рыночная стоимость игрока - 14 миллионов евро.

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