Агент Игбуна рассказал о будущем игрока
Фото: сайт "Динамо"/Автор неизвестен
Футбольный агент Аллан Бэк, который представляет интересы нападающего "Динамо" Сильвестра Игбуна, рассказал о будущем игрока в московском клубе.
"Мы в хорошем контакте с "Динамо", но пока не могу подробнее сказать. Мы оцениваем ситуацию", — сказал Бэк Спорт-Экспрессу.
Также не пропустите: Артета высказался о составе "Арсенала". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Лента новостей
-
"Торпедо" подало апелляцию. Клуб хочет в РПЛ
-
"МЮ" хочет подписать Беллингема
-
Обамеянг извинился за вылет из ЛЕ
-
Агент Игбуна рассказал о будущем игрока
-
Артета высказался о составе "Арсенала"
-
Чуквуэзе может пропустить финал ЛЕ
-
"Эвертон" хочет подписать игрока "Фулхэма"
-
"Крылья Советов" получили золотые медали ФНЛ
-
"Фиорентина" предложит новый контракт Влаховичу
-
Гвардиола лестно отозвался о Зинченко
-
"Штутгарт" хочет сохранить Мавропаноса
-
РПЛ выпустила поздравления с Днем Победы
-
"Барселона" в самый неожиданный момент провалилась против ТОП-соперника. Фаворитом на чемпионство в Испании становится Мадрид
-
"Манчестер Юнайтед" сделал предложение по Санчо
-
Тухель прокомментировал успехи "Челси"
-
Патрик Виейра может возглавить "Лион"
-
Экс-игрок ЦСКА прокомментировал гол Федора Чалова в ворота "Краснодара"
-
Аллегри хочет возглавить "Реал"
-
Сутормин прокомментировал ничью с "Уфой"
-
"Интер" установил новый клубный рекорд