Агент Игбуна рассказал о будущем игрока

Теги динамо москвасильвестр игбун

Агент Игбуна рассказал о будущем игрокаФото: сайт "Динамо"/Автор неизвестен

Футбольный агент Аллан Бэк, который представляет интересы нападающего "Динамо" Сильвестра Игбуна, рассказал о будущем игрока в московском клубе.

"Мы в хорошем контакте с "Динамо", но пока не могу подробнее сказать. Мы оцениваем ситуацию", — сказал Бэк Спорт-Экспрессу.

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