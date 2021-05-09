Агент Игбуна рассказал о будущем игрока

Фото: сайт "Динамо"/Автор неизвестен

Футбольный агент Аллан Бэк, который представляет интересы нападающего "Динамо" Сильвестра Игбуна, рассказал о будущем игрока в московском клубе.

"Мы в хорошем контакте с "Динамо", но пока не могу подробнее сказать. Мы оцениваем ситуацию", — сказал Бэк Спорт-Экспрессу.

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