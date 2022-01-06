Агент Игнатьева прокомментировал алкогольные похождения игрока
Фото: инстаграм Игнатьева/Автор неизвестен
Алан Агузаров, агент форварда казанского "Рубина" Ивана Игнатьева, прокомментировал информацию об алкогольных похождениях футболиста во время его дня рождения.
"У человека день рождения. Он в отпуске у себя дома в Ачинске. Ваня бывает там несколько дней в году.
Тот человек, который это все снимал, может, еще и посчитал, в каком количестве Ваня выпил? Давайте еще об этом поговорим? Или вы знаете многих людей, которые не пьют на свой день рождения? Будь это футболист или кто-то другой.
Вопрос не в том, что он выпил, имея на то полное право, а в том, что дал возможность какому-то м***** это снять, а другим деятелям за это зацепиться. В моем понимании, надо быть кретином, чтобы, увидев знакомое лицо из телека, исподтишка начать следить и снимать, а потом сливать еще куда-то. А тот, кто пытается сделать из этого сенсацию, видимо, такой же недалекий. Вот у этих людей явно какие-то проблемы", — сказал Агузаров для "Спорт-Экспресс".
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