Агент Игнатьева прокомментировал алкогольные похождения игрока

Фото: инстаграм Игнатьева/Автор неизвестен

Алан Агузаров, агент форварда казанского "Рубина" Ивана Игнатьева, прокомментировал информацию об алкогольных похождениях футболиста во время его дня рождения.

"У человека день рождения. Он в отпуске у себя дома в Ачинске. Ваня бывает там несколько дней в году.

Тот человек, который это все снимал, может, еще и посчитал, в каком количестве Ваня выпил? Давайте еще об этом поговорим? Или вы знаете многих людей, которые не пьют на свой день рождения? Будь это футболист или кто-то другой.

Вопрос не в том, что он выпил, имея на то полное право, а в том, что дал возможность какому-то м***** это снять, а другим деятелям за это зацепиться. В моем понимании, надо быть кретином, чтобы, увидев знакомое лицо из телека, исподтишка начать следить и снимать, а потом сливать еще куда-то. А тот, кто пытается сделать из этого сенсацию, видимо, такой же недалекий. Вот у этих людей явно какие-то проблемы", — сказал Агузаров для "Спорт-Экспресс".

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