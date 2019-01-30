Агент игрока "Реала" Хакими высказался о его будущем. Сейчас футболист в аренде в "Боруссии"

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Агент игрока "Реала" Хакими высказался о его будущем. Сейчас футболист в аренде в "Боруссии"

Агент игрока дортмундской "Боруссии" Ашрафа Хакими Алехандро Каманьо, заявил, что его клиент хочет вернуться в "Реал" по окончании срока аренды, сообщает Bild. 

Права на футболиста принадлежат мадридскому клубу. 

"Несмотря на хорошую игру Ашрафа в "Боруссии", ему необходимо будет вернуться в "Реал" после аренды. Но он очень благодарен "Боруссии" за предоставленную возможность", - сказал Хакими. Bild. 

Хакими перешёл из "Реала" в дортмундскую "Боруссию" на правах аренды летом 2018 года. Контракт рассчитан на два сезона. 

В текущем сезоне Хакими участвовал в 14 матчах, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

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