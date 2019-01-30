Агент игрока "Реала" Хакими высказался о его будущем. Сейчас футболист в аренде в "Боруссии"
Агент игрока дортмундской "Боруссии" Ашрафа Хакими Алехандро Каманьо, заявил, что его клиент хочет вернуться в "Реал" по окончании срока аренды, сообщает Bild.
Права на футболиста принадлежат мадридскому клубу.
"Несмотря на хорошую игру Ашрафа в "Боруссии", ему необходимо будет вернуться в "Реал" после аренды. Но он очень благодарен "Боруссии" за предоставленную возможность", - сказал Хакими. Bild.
Хакими перешёл из "Реала" в дортмундскую "Боруссию" на правах аренды летом 2018 года. Контракт рассчитан на два сезона.
В текущем сезоне Хакими участвовал в 14 матчах, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.
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|М
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|3
|Боруссия Менхенгладбах
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|19
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|5
|Айнтрахт Франкфурт
|19
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|6
|Хоффенхайм
|19
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|Герта
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|Вольфсбург
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|Майнц 05
|19
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|11
|Вердер Бремен
|19
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|19
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|Фрайбург
|19
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|14
|Фортуна Дюссельдорф
|19
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|15
|Аугсбург
|19
|15
|16
|Штутгарт
|19
|14
|17
|Ганновер 96
|19
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