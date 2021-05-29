Агент игрока сборной Гондураса подтвердил интерес со стороны "Локомотива" и "Спартака"

Фото инстаграм Альберта Элиса

Хосе Луис Родригес, агент форварда "Боавишты" Альберта Элиса, отреагировал на слухи об интересе к игроку из России.

"Интерес со стороны "Локомотива" и "Спартака" - это правда, однако конкретных предложений пока не поступало. Клаусула в контракте Элиса - 10 миллионов евро. Сам Альберт не против переехать в Россию", - заявил агент.

В прошедшем сезоне Элис провел 32 игры, в которых отметился 8 голами и 7 результативными передачами.

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