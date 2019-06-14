Агент: "Игуаин" хочет завершить карьеру в "Ювентусе"

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Агент: "Игуаин" хочет завершить карьеру в "Ювентусе"
Николас Игуаин, агент и брат аргентинского нападающего "Ювентуса" Гонсало Игуаина, заявил, что его клиент намерен продолжить выступления за туринский клуб.

"Сейчас Гонсало находится в отпуске. Хочу прояснить слухи о его будущем. У моего брата есть действующий контракт с "Ювентусом", который он уважает. Его переход в другой итальянский клуб невозможен. Уверен, что следующий сезон может стать его сезоном. Гонсало завершить карьеру в "Ювентусе", - приводит слова Николаса Football Italia.

В минувшем сезоне 31-летний Игуаин выступал за "Милан" и "Челси" на правах аренды. В сумме он провел за два клуба 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Ювентусом" действует до лета 2021 года.

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