Агент Игуаина обсудил с руководством "Ювентуса" будущее игрока

Николас Игуаин, брат и агент нападающего "Ювентуса" Гонсало Игуаина, встретился с руководством туринского клуба.

Как сообщает Football Italia, стороны обсуждали будущее аргентинского бомбардира, при этом подробности переговоров остаются неизвестными.

Напомним, что Игуаином интересуются "Челси" и "Милан", также на него появился претендент из Германии. | http://soccernews.ru