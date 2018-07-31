Агент Игуаина обсудил с руководством "Ювентуса" будущее игрока

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Агент Игуаина обсудил с руководством "Ювентуса" будущее игрока

Николас Игуаин, брат и агент нападающего "Ювентуса" Гонсало Игуаина, встретился с руководством туринского клуба.

Как сообщает Football Italia, стороны обсуждали будущее аргентинского бомбардира, при этом подробности переговоров остаются неизвестными.

Напомним, что Игуаином интересуются "Челси" и "Милан", также на него появился претендент из Германии. | http://soccernews.ru

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