Агент Игуаина оценил вероятность перехода форварда в "Челси"

Теги ювентусчелсигонсало игуаин

Агент Игуаина оценил вероятность перехода форварда в "Челси"

Брат нападающего "Ювентуса" Гонсало Игуаина, являющийся его агентом, опроверг информацию о том, что форвард перейдет в "Челси", сообщает Sky Sports.

По его словам, лондонский клуб не обращался к форварду с предложением о трансфере. Таким образом, аргентинец остается в стане "Ювентуса".

В минувшем сезоне 30-летний Игуаин провел за "Ювентус" 50 матчей и забил 23 гола.

Не пропустите: Брат Игуаина: "Дуэт Гонсало с Роналду в "Ювентусе" был бы фантастическим". | http://soccernews.ru

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