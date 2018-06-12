Агент Икарди обсудит возможный трансфер аргентинца в "Ювентус"

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Агент Икарди обсудит возможный трансфер аргентинца в "Ювентус"Агент форварда миланского "Интера" Мауро Икарди Ванда Нара, которая также является его супругой, обсудит возможный трансфер аргентинца в туринский "Ювентус".

Так, по сведениям Tuttosport, представитель 25-летнего нападающего "нерадзурри" встретится с делегацией "старой синьоры" в самое ближайшее время. Однако в планы четы Икарди, как сообщается, входит также проведение переговоров с рядом других европейских топ-клубов, которые проявляют интерес к игроку.

Напомним, Икарди выдвинул ультиматум "Интеру". | soccernews.ru

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