Агент Икарди сделала важное заявление о будущем игрока
Супруга и агент нападающего "Интера" Мауро Икарди Ванда Нара прояснила будущее своего мужа.
"Нет никаких проблем. Мауро в ближайшее время продлит соглашение с клубом" - приводит слова агента Football Italia.
Икарди выступает за "Интер" с 2013 года. В нынешнем сезоне на его счету 14 голов и 5 ассистов в 23 играх.
Напомним, что действующий контракт Икарди истекает летом 2021 года.
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|Сампдория
|19
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|Кальяри
|19
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|19
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|19
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|19
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|Фрозиноне
|19
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|Кьево
|19
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