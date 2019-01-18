Агент Икарди сделала важное заявление о будущем игрока

Супруга и агент нападающего "Интера" Мауро Икарди Ванда Нара прояснила будущее своего мужа.

"Нет никаких проблем. Мауро в ближайшее время продлит соглашение с клубом" - приводит слова агента Football Italia.

Икарди выступает за "Интер" с 2013 года. В нынешнем сезоне на его счету 14 голов и 5 ассистов в 23 играх.

Напомним, что действующий контракт Икарди истекает летом 2021 года.

Читайте также: Гендиректор "Интера" сделал важное заявление о новом контракте для Икарди. | http://soccernews.ru