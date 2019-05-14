Агент Икарди: "Я устала повторять, что он остается в "Интере"

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Агент Икарди: "Я устала повторять, что он остается в "Интере"

Агент и жена игрока "Интера" Мауро Икарди Ванда Нара в очередной раз опровергла слухи о том, что муж покинет миланский клуб этим летом. Об этом пишет Sportmediaset.

"В СМИ продолжают появляться новости о том, что Икарди уходит. Я устала повторять, что он остается в "Интере".

Я даже выключу телефон в первый день открытия трансферного рынка. Предложений много. Но Икарди останется в "Интере". С ним связывались лучшие клубы и лучшие тренеры", - сказала Нара.

Ранее сообщалось, что в игроке заинтересован "Ювентус". Контракт Икарди с "Интером" рассчитан до 2021 года.

В нынешнем сезоне он участвовал в 26 матчах за в Серии А, отметившись 10 голами и 4 ассистами.

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