Агент Индио подтвердил интерес со стороны ЦСКА и "Локомотива"
Мануэл Пиреш, агент полузащитника "Эшторила" Матеуса Индио, прокомментировал трансферные слухи вокруг своего клиента.
"Действительно, ЦСКА, "Локомотив" и некоторые другие российские клубы, которые примут участие в еврокубках, проявляли интерес к Матеусу. Но на сегодняшний день ни один клуб из России по игроку официального запроса ни в "Эшторил", ни мне не делал. В данный момент мой кклиент планирует остаться в Португалии" - сказал агент.
Стоит отметить, что Индио в минувшем сезоне выступал за "Эшторил" на правах аренды, сыграл 31 матч, забил 4 гола и сделал 2 ассиста. В конце мая португальский клуб выкупил игрока у "Васко да Гама" за 300 тысяч евро, однако готов уже этим летом продать его за четыре миллиона.
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|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|34
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|Порту
|34
|76
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|70
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|Витория Гимарайнш
|34
|62
|5
|Брага
|34
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|6
|Маритиму
|34
|50
|7
|Рио Аве
|34
|49
|8
|Фейренсе
|34
|48
|9
|Боавишта
|34
|43
|10
|Эшторил
|34
|38
|11
|Дешпортиво Чавес
|34
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|Витория Сетубал
|34
|38
|13
|Пасуш де Феррейра
|34
|36
|14
|Белененсиш
|34
|36
|15
|Морейренсе ФК
|34
|33
|16
|КД Тондела
|34
|32
|17
|ФК Арука
|34
|32
|18
|Насьонал
|34
|21