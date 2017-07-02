Агент Индио подтвердил интерес со стороны ЦСКА и "Локомотива"

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Агент Индио подтвердил интерес со стороны ЦСКА и "Локомотива"

Мануэл Пиреш, агент полузащитника "Эшторила" Матеуса Индио, прокомментировал трансферные слухи вокруг своего клиента.

"Действительно, ЦСКА, "Локомотив" и некоторые другие российские клубы, которые примут участие в еврокубках, проявляли интерес к Матеусу. Но на сегодняшний день ни один клуб из России по игроку официального запроса ни в "Эшторил", ни мне не делал. В данный момент мой кклиент планирует остаться в Португалии" - сказал агент.

Стоит отметить, что Индио в минувшем сезоне выступал за "Эшторил" на правах аренды, сыграл 31 матч, забил 4 гола и сделал 2 ассиста. В конце мая португальский клуб выкупил игрока у "Васко да Гама" за 300 тысяч евро, однако готов уже этим летом продать его за четыре миллиона.

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