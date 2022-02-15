Агент Инкапье отреагировал на слухи об интересе "Зенита"
Мануэль Сьерра, агент защитника "Байера" Пьеро Инкапье, отрицает, что на его клиента претендует питерский "Зенит".
"Интерес "Зенита" к Пьеро? Впервые слышу, мне ничего об этом неизвестно", - сказал агент.
Рыночная стоимость 20-летнего эквадорца оценивается в 13 миллионов евро. Его контракт с "Байером" рассчитан до 2026 года.
В текущем сезоне Инкапье забил 2 гола и сделал 1 ассист в 21 матче.
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|Команда
|М
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|2
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|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
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|32
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|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
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|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
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|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20