Агент Инкапье отреагировал на слухи об интересе "Зенита"

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Агент Инкапье отреагировал на слухи об интересе "Зенита"

Фото инстаграм Пьеро Инкапье

Мануэль Сьерра, агент защитника "Байера" Пьеро Инкапье, отрицает, что на его клиента претендует питерский "Зенит".

"Интерес "Зенита" к Пьеро? Впервые слышу, мне ничего об этом неизвестно", - сказал агент.

Рыночная стоимость 20-летнего эквадорца оценивается в 13 миллионов евро. Его контракт с "Байером" рассчитан до 2026 года.

В текущем сезоне Инкапье забил 2 гола и сделал 1 ассист в 21 матче.

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