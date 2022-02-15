Агент Инкапье отреагировал на слухи об интересе "Зенита"

Фото инстаграм Пьеро Инкапье

Мануэль Сьерра, агент защитника "Байера" Пьеро Инкапье, отрицает, что на его клиента претендует питерский "Зенит".

"Интерес "Зенита" к Пьеро? Впервые слышу, мне ничего об этом неизвестно", - сказал агент.

Рыночная стоимость 20-летнего эквадорца оценивается в 13 миллионов евро. Его контракт с "Байером" рассчитан до 2026 года.

В текущем сезоне Инкапье забил 2 гола и сделал 1 ассист в 21 матче.

Не пропустите: В "Химках" отреагировали на слухи о скором переходе Лантратова в "Зенит". | http://soccernews.ru