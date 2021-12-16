Агент Инсинье рассказал о будущем игрока

Фото: инстаграм Инсинье/Автор неизвестен

Агент вингера сборной Италии и "Наполи" Лоренцо Инсинье рассказал о будущем 30-летнего футболиста и ситуации с его контрактом.

"Он любит "Наполи", однако в данный момент мы все еще далеки от достижения соглашения по новой сделке с клубом.

Предложение от "Торонто"? Мы рассматриваем вариант с MLS, этот опыт вполне возможен, как было с Дель Пьеро. Но мы посмотрим на все это уже после 2 января", - сказал представитель футболиста в интервью CorSport.

Контракт Инсинье с "Наполи" истекает в конце нынешнего сезона.

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