Агент Инсинье рассказал о будущем игрока
Фото: инстаграм Инсинье/Автор неизвестен
Агент вингера сборной Италии и "Наполи" Лоренцо Инсинье рассказал о будущем 30-летнего футболиста и ситуации с его контрактом.
"Он любит "Наполи", однако в данный момент мы все еще далеки от достижения соглашения по новой сделке с клубом.
Предложение от "Торонто"? Мы рассматриваем вариант с MLS, этот опыт вполне возможен, как было с Дель Пьеро. Но мы посмотрим на все это уже после 2 января", - сказал представитель футболиста в интервью CorSport.
Контракт Инсинье с "Наполи" истекает в конце нынешнего сезона.
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