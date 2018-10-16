Агент Ивановича прокомментировал информацию об интересе со стороны "Берселоны"

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Агент Ивановича прокомментировал информацию об интересе со стороны "Берселоны"

Зоран Крнета, агент защитника "Зенита" Бранислава Ивановича, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны каталонской "Барселоны".

"С предложением о трансфере Ивановича руководство "Барселоны" не выходило ни на нас, ни на руководство петербургского "Зенита". У Бранислава контракт до 2019 года с опцией пролонгации ещё на один сезон. Он является капитаном "Зенита" и счастлив находиться в петербургском клубе" - сказал агент.

Напомним, что "Барса" в срочном порядке ищет нового защитника в связи с травмами своих игроков обороны.

В этом сезоне 34-летний Иванович сыграл за "Зенит" 16 матчей, результативными действиями не отличался. | http://soccernews.ru

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