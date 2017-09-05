Агент: "Измайлов начал искать новый клуб"

Агент полузащитника московского "Арарата" Марата Измайлова Паулу Барбоза рассказал о ситуации, которая сложилась вокруг клуба его клиента.

"Да, у нас есть информация, что "Арарат" скоро прекратит свое существование. Об этом мне сказал сам Марат, плюс другие источники. Слышал, что в клубе большие проблемы с финансами. По слухам, в ближайшее время руководители клуба соберутся, чтобы принять окончательное решение и официально объявить его сегодня. Естественно, мы с Маратом начали искать новый клуб, он обязательно продолжит играть в футбол", - цитирует Барбозу чемпионат.com.

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