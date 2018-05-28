Агент: "К Фернандешу есть интерес со стороны многих клубов, но для нас приоритет - это "Локомотив"

Агент полузащитника московского "Локомотива" Мануэла Фернандеша Паулу Барбоза опроверг слухи о возможном уходе своего клиента из стана "железнодорожников".

"Фернандеш хочет продолжать играть в "Локомотиве", и клуб выступил с инициативой о продлении контракта. Переговоры сейчас временно на паузе из-за внутренних дел клуба. Ясность и конкретика наступит после совета директоров, который пройдет 28-го мая. Речь идет не только о финансах, но об условиях в целом. Конечно, к Фернандешу есть интерес со стороны многих клубов, но мы ни с кем не вели никаких переговоров, потому что для нас приоритет - это "Локомотив". До Чемпионата Мира, я надеюсь, мы решим вопрос с контрактом", - цитирует Барбозу sport24.ru.

Напомним, ранее появилась информация, что Фернандеш может перейти в "Бешикташ". | soccernews.ru