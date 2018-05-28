Агент: "К Фернандешу есть интерес со стороны многих клубов, но для нас приоритет - это "Локомотив"
Агент полузащитника московского "Локомотива" Мануэла Фернандеша Паулу Барбоза опроверг слухи о возможном уходе своего клиента из стана "железнодорожников".
"Фернандеш хочет продолжать играть в "Локомотиве", и клуб выступил с инициативой о продлении контракта. Переговоры сейчас временно на паузе из-за внутренних дел клуба. Ясность и конкретика наступит после совета директоров, который пройдет 28-го мая. Речь идет не только о финансах, но об условиях в целом. Конечно, к Фернандешу есть интерес со стороны многих клубов, но мы ни с кем не вели никаких переговоров, потому что для нас приоритет - это "Локомотив". До Чемпионата Мира, я надеюсь, мы решим вопрос с контрактом", - цитирует Барбозу sport24.ru.
Напомним, ранее появилась информация, что Фернандеш может перейти в "Бешикташ". | soccernews.ru
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|Команда
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|О
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|30
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|2
|ЦСКА Москва
|30
|58
|3
|Спартак Москва
|30
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|4
|Краснодар
|30
|54
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|53
|6
|Уфа
|30
|43
|7
|Арсенал Тула
|30
|42
|8
|Динамо Москва
|30
|40
|9
|Ахмат
|30
|39
|10
|Рубин
|30
|38
|11
|Урал
|30
|37
|12
|Ростов
|30
|37
|13
|Амкар
|30
|35
|14
|Анжи
|30
|24
|15
|Тосно
|30
|24
|16
|СКА Хабаровск
|30
|13