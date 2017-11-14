Агент: "К Смольникову есть интерес из-за границы"

Агент защитника питерского "Зенита" Игоря Смольникова Александр Маньяков высказался о возможном переезде своего клиента в один из заграничных клубов.

"Есть ли интерес к Смольникову из-за рубежа? Интерес есть, но пока это не топ-клубы. Хотя, если Смольников успешно выступит на Чемпионате Мира, ситуация может измениться. Впрочем, Игорю нравится Санкт-Петербург, и он счастлив в "Зените",- цитирует Маньякова агентство Prof-Sport Company.

Напомним, Адвокат рассказал, как Путин относится к "Зениту". | soccernews.ru