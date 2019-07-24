Агент: "Кабелла не подписывал контракт с "Краснодаром"

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Агент: "Кабелла не подписывал контракт с "Краснодаром"
Филипп Пиола, агент полузащитника "Сент-Этьена" Реми Кабелла, заявил, что его клиент не подписывал контракт с "Краснодаром".

"Я не могу ничего комментировать до тех пор, пока сделка не состоялась. На данный момент Кабелла контракта ни с кем не подписал", - приводят слова Пиолы российские СМИ.

Напомним, что "Краснодар" готов заплатить за футболиста более 10 миллионов евро. При этом самому хавбеку российский клуб предложил трехлетний контракт с зарплатой 3 миллиона евро в год. В минувшем сезоне 29-летний француз провел за клуб 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал пять результативных передач.

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