Агент: "Каборе интересуются клубы Чемпионшипа"
Дмитрий Селюк, являющийся агентом полузащитника "Краснодара" Шарля Каборе, заявил, что его клиентом интересуются английские клубы.
"В Каборе заинтересованы английские клубы, которые в следующем сезоне могут пробиться в высший дивизион чемпионата. Также с нами связывались клубы из Китая и ОАЭ, но Шарль хочет продолжить карьеру в Европе", – приводят слова Селюка российские СМИ.
Напомним, что контракт Каборе с "Краснодаром" истекает ближайшим летом. Таким образом, хавбек сможет перейти в другой клуб бесплатно.
31-летний Каборе выступает за "Краснодар" с 2016 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 32 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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