Агент Кабрала подтвердил интерес со стороны "Зенита"
Паулу Питомбейра, агент нападающего "Базеля" Артура Кабрала, сообщил, что его клиент действительно входит в список трансферных целей питерского "Зенита".
"Это правда. "Зенит" действительно интересуется Кабралом", - цитирует агента "Р-Спорт".
В текущем сезоне Кабрал сыграл за "Базель" 30 матчей, забил 27 голов и сделал 8 ассистов. Его рыночная стоимость - 15 миллионов евро.
На бразильского форварда, который является лучшим бомбардиром Лиги Конференций, также нацелена "Барселона".
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