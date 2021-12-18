Агент Кабрала подтвердил интерес со стороны "Зенита"

Фото инстаграм Артура Кабрала

Паулу Питомбейра, агент нападающего "Базеля" Артура Кабрала, сообщил, что его клиент действительно входит в список трансферных целей питерского "Зенита".

"Это правда. "Зенит" действительно интересуется Кабралом", - цитирует агента "Р-Спорт".

В текущем сезоне Кабрал сыграл за "Базель" 30 матчей, забил 27 голов и сделал 8 ассистов. Его рыночная стоимость - 15 миллионов евро.

На бразильского форварда, который является лучшим бомбардиром Лиги Конференций, также нацелена "Барселона".

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