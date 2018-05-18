Агент Калинича опроверг интерес "Локомотива"

Томислав Эрцег, агент нападающего "Милана" Николы Калинича, опроверг интерес к своему клиенту со стороны "Локомотива".

"Это неправда - всего лишь слухи. Невозможно представить, чтобы Никола оказался в России" - сказал агент.

В этом сезоне 30-летний Калинич сыграл за "Милан" 40 матчей, забил 5 голов и сделал 6 результативных передач. | http://soccernews.ru