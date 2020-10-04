Агент Калинича прокомментировал возможный переход футболиста в "Локомотив"
Агент нападающего "Атлетико" Николы Калинича высказался по поводу интереса со стороны московского "Локомотива". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
"Никола едет в "Торино". Интерес "Локомотива"? Это были просто слова", - заявил агент.
Минувший сезон Калинич провел в "Роме" на правах аренды. На счету 32-летнего хорвата 5 голов и 2 результативных передачи в 19 матчах Серии А.
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|Команда
|М
|О
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|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
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|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
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|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
|20
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|9
|Вильярреал
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|28
|10
|Гранада
|19
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|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
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|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14