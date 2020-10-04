Агент Калинича прокомментировал возможный переход футболиста в "Локомотив"

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Агент Калинича прокомментировал возможный переход футболиста в "Локомотив"

Агент нападающего "Атлетико" Николы Калинича высказался по поводу интереса со стороны московского "Локомотива". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Никола едет в "Торино". Интерес "Локомотива"? Это были просто слова", - заявил агент.

Минувший сезон Калинич провел в "Роме" на правах аренды. На счету 32-летнего хорвата 5 голов и 2 результативных передачи в 19 матчах Серии А.

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