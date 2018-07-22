Агент Калинича рассказал о вариантах продолжения карьеры у форварда

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Агент Калинича рассказал о вариантах продолжения карьеры у форварда

Агент хорватского нападающего "Милана" Николы Калинича Томаш Эрцег заявил, что его клиентом интересуются "Атлетико" и "Севилья".

"Милан" должен принять решение по Калиничу и мы с уважением примем его. Нам нужно дождаться решения клуба. Калиничем интересуются "Атлетико" и "Севилья", но все зависит от "Милана", - приводит слова Эрцега Football Espana.

Ранее сообщалось, что "Милан" может продать 30-летнего Калинича за 20 миллионов евро.

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