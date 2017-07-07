Агент Калинича встретился с руководством "Милана"
"Милан" продолжает интересоваться хорватским нападающим "Фиорентины" Николой Калиничем, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, агент футболиста Томислав Эрцег провел встречу с руководством "россонери" и обсуждал возможный переход своего клиента.
Ранее сообщалось, что "Фиорентина" хочет получить за 29-летнего Калинича 30 миллионов евро, но миланцы не готовы платить больше 25 миллионов.
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