Агент Калинича встретился с руководством "Милана"

"Милан" продолжает интересоваться хорватским нападающим "Фиорентины" Николой Калиничем, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, агент футболиста Томислав Эрцег провел встречу с руководством "россонери" и обсуждал возможный переход своего клиента.

Ранее сообщалось, что "Фиорентина" хочет получить за 29-летнего Калинича 30 миллионов евро, но миланцы не готовы платить больше 25 миллионов.

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