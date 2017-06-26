Агент: "Каллегари интересно предложение "Зенита"

Агент полузащитника французского ПСЖ Лоренцо Каллегари Алессандро Канови рассказал об отношении своего клиента к предложению питерского "Зенита".

"Предложение от "Зенита" очень интересно для Лоренцо... нетрудно догадаться, что Лоренцо обдумывает его", - приводит слова Канови Foot Mercato.

В завершившемся сезоне 19-летний Каллегари сыграл всего 3 минуты игрового времени в Лиге 1.

Напомним, Кришито гордится тем, что стал новым капитаном "Зенита". | soccernews.ru