Агент камерунца Нсаме оценил вероятность перехода форварда в "Локомотив"

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Агент камерунца Нсаме оценил вероятность перехода форварда в "Локомотив"

Адриан Дюран, агент камерунского нападающего "Янг Бойз" Жана-Пьера Нсаме, заявил, что его футболист не собирается переходить в московский "Локомотив".

"В "Локомотиве" знают, что игрок не заинтересован играть в России. Он хочет в Испанию, Англию или Францию. Деньги не могут ничего изменить. Мы даже отказали клубу из Китая. Нсаме не заинтересован в деньгах", — приводит слова Дюрана Sport24.

27-летний Нсаме выступает за "Янг Бойз" с 2017 года, провел за клуб 132 матча во всех турнирах, забил 73 гола и отдал 18 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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