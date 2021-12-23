Агент Камоцци решил покинуть "Спартак". Он был советником Федуна и Заремы

Теги спартак москва

Агент Камоцци решил покинуть "Спартак". Он был советником Федуна и Заремы

Журналист Максим Фридман сообщил о прекращении сотрудничества между "Спартаком" и агентом Франко Камоцци.

По данным инсайдера, итальянец решил покинуть клуб после назначения Луки Каттани на пост спортивного директора "красно-белых".

При этом между сторонами нет никаких разногласий. Камоцци посчитал, что теперь "Спартак" в надёжных руках.

Агент был советником владельца команды Леонида Федуна и его гражданской супруги Заремы Салиховой.

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