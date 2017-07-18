Агент Канунникова может получить четыре миллиона евро за переход своего клиента в "Спартак"

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Агент Канунникова может получить четыре миллиона евро за переход своего клиента в "Спартак"

Павел Андреев, агент форварда "Рубина" Максима Канунникова, может хорошо заработать на трансфере своего клиента в "Спартак", сообщают российские СМИ.

Ожидается, что "красно-белые" заплатят казанскому клубу компенсацию за футболиста в размере одного миллиона евро, а агенту будут положены подъёмные - до четырёх миллионов.

Впрочем, для этого Канунникову и его представителю необходимо убедить руководство "Рубина" согласиться на эти условия, так как клуб хочет выручить от продажи нападающего не менее шести миллионов евро. 

Не пропустите: "Спартак" не может согласовать с "Рубином" условия трансфера Канунникова. | http://soccernews.ru

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