Агент: "Караваев ведет переговоры с тремя российскими клубами"

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Агент: "Караваев ведет переговоры с тремя российскими клубами"

Агент российского защитника "Спарты" Вячеслава Караваева Алексей Сафонов рассказал, что у его клиента есть несколько вариантов продолжения карьеры.

"Со "Спартаком" были переговоры, но клуб взял Тигиева. А для "Спарты", которая не попала в Лигу чемпионов и сразу же вылетела из Лиги Европы, Караваев с учетом бонусов и максимальной для клуба зарплаты слишком дорогой игрок. "Спарта" живет за счет продаж футболистов. Там рассчитывали, что Караваев уйдёт. Новый тренер не ставил его в состав - игрока выдавливали, чтобы он не висел гирей на бюджете. Хотели передать в "Славию", которая играла в Лиге чемпионов. Не срослось. Теперь идут переговоры с рядом клубов, в том числе, не буду скрывать, с тремя российскими. Пока стороны к консенсусу не пришли. Но, полагаю, на 90 процентов Караваев уже зимой сменит клуб. Хотя не факт, что он вернётся в Россию", - приводят слова Сафонова российские СМИ.

Не пропустите: Агент Караваева: "Интерес "Спартака?" Вячеслав полетит на сбор со "Спартой". | http://soccernews.ru

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