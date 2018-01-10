Агент: "Караваев ведет переговоры с тремя российскими клубами"

Агент российского защитника "Спарты" Вячеслава Караваева Алексей Сафонов рассказал, что у его клиента есть несколько вариантов продолжения карьеры.

"Со "Спартаком" были переговоры, но клуб взял Тигиева. А для "Спарты", которая не попала в Лигу чемпионов и сразу же вылетела из Лиги Европы, Караваев с учетом бонусов и максимальной для клуба зарплаты слишком дорогой игрок. "Спарта" живет за счет продаж футболистов. Там рассчитывали, что Караваев уйдёт. Новый тренер не ставил его в состав - игрока выдавливали, чтобы он не висел гирей на бюджете. Хотели передать в "Славию", которая играла в Лиге чемпионов. Не срослось. Теперь идут переговоры с рядом клубов, в том числе, не буду скрывать, с тремя российскими. Пока стороны к консенсусу не пришли. Но, полагаю, на 90 процентов Караваев уже зимой сменит клуб. Хотя не факт, что он вернётся в Россию", - приводят слова Сафонова российские СМИ.

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