Агент Караваева: "Интерес "Спартака?" Вячеслав полетит на сбор со "Спартой"

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Агент Караваева: "Интерес "Спартака?" Вячеслав полетит на сбор со "Спартой"
Агент российского защитника пражской "Спарты" Вячеслава Караваева Иван Бакулин подтвердил информацию о том, что его клиентом интересуется "Спартак".

"Слухи о переходе в "Спартак"? Караваев готовится ко второй части сезона со "Спартой", он полетит с командой на сбор", – приводят слова Бакулина российские СМИ.

Стоит отметить, что летом 2016 года футболист был близок к переходу в "Локомотив", но в последний момент вето на трансфер наложил наставник "железнодорожников" Юрий Семин.

В этом сезоне 22-летний Караваев провел за "Спарту" всего 7 матчей и не отметился результативными действиями.

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