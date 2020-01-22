Агент Кардозу прокомментировал информацию о возможном уходе игрока из "Динамо"

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Агент Кардозу прокомментировал информацию о возможном уходе игрока из "Динамо"

Агент полузащитника московского "Динамо" Мигеля Кардозу Джеки Муал высказался по поводу информации о том, что бело-голубые хотят расстаться с футболистом этой зимой. Об этом сообщает Sport24.

"Хочет ли "Динамо" расстаться с Мигелем? Это неверная информация", - сказал футболист.

25-летний Кардозу в нынешнем розыгрыше провел лишь 6 встреч в РПЛ, отметившись 1 голом. Соглашение футболиста с клубом действует до 2022 года.

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