Агент Кариуса опроверг информацию о скором возвращении игрока в "Ливерпуль"

Флориан Голль, агент вратаря "Бешикташа" Лориса Кариуса, опроверг информацию о скором возвращении своего клиента в "Ливерпуль".

Ранее СМИ утверждали, что турецкий клуб намерен расторгнуть арендное соглашение с немецким голкипером и вернуть его в Англию.

"Кариус является основным вратарем "Бешикташа". Он играет в каждом матче и показывает хорошую игру. Конечно же, клуб не собирается с ним расставаться. Появившаяся информация - абсолютная чушь. Могу только представить, откуда берутся такие слухи" - приводит слова агента Goal,com.

В этом сезоне 25-летний Кариус сыграл за "Бешикташ" 10 матчей и пропустил 15 голов.

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