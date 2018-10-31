Агент Кариуса опроверг информацию о скором возвращении игрока в "Ливерпуль"

Теги лорис кариусбешикташливерпуль

Агент Кариуса опроверг информацию о скором возвращении игрока в "Ливерпуль"

Флориан Голль, агент вратаря "Бешикташа" Лориса Кариуса, опроверг информацию о скором возвращении своего клиента в "Ливерпуль".

Ранее СМИ утверждали, что турецкий клуб намерен расторгнуть арендное соглашение с немецким голкипером и вернуть его в Англию.

"Кариус является основным вратарем "Бешикташа". Он играет в каждом матче и показывает хорошую игру. Конечно же, клуб не собирается с ним расставаться. Появившаяся информация - абсолютная чушь. Могу только представить, откуда берутся такие слухи" - приводит слова агента Goal,com.

В этом сезоне 25-летний Кариус сыграл за "Бешикташ" 10 матчей и пропустил 15 голов.

Не пропустите: Турецкий гранд приглашает Черчесова. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы

главное

"Ростов" - "Зенит": анонс и прогноз центрального матча 1/8 финала Кубка России

"Ростов" - "Зенит": анонс и прогноз центрального матча 1/8 финала Кубка России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 10 26
2 Ливерпуль 10 26
3 Челси 10 24
4 Арсенал Лондон 10 22
5 Тоттенхэм 10 21
6 Борнмут 10 20
7 Уотфорд 10 19
8 Манчестер Юнайтед 10 17
9 Эвертон 10 15
10 Вулверхэмптон 10 15
11 Брайтон & Хоув Альбион 10 14
12 Лестер Сити 10 13
13 Вест Хэм Юнайтед 10 8
14 Кристал Пэлас 10 8
15 Бернли 10 8
16 Саутгемптон 10 7
17 Кардифф Сити 10 5
18 Фулхэм 10 5
19 Ньюкасл Юнайтед 10 3
20 Хаддерсфилд Таун 10 3
Полная таблица

топ-5 тегов