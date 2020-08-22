Агент Карраскаля отреагировал на слухи о договорённости по переходу в ЦСКА

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Агент Карраскаля отреагировал на слухи о договорённости по переходу в ЦСКА

Сегодня TNT Sports сообщал о согласовании условий трансфера полузащитника Хорхе Карраскаля из "Ривер Плейта" в ЦСКА.

Агент футболиста Давид де ла Пенья подтвердил наличие активных переговоров между клубами, однако о завершении сделки пока говорить рано.

"Сделка ещё не завершена, переговоры до сих пор открыты. ЦСКА ещё не готов заплатить те деньги, которые просит "Ривер Плейт". Но у меня есть ощущение, что сделка может быть близка", - сказал агент.

Ранее сообщалось, что "Ривер Плейт" требует за Карраскаля 8,5 миллионов евро, а ЦСКА предлагает 7 миллионов.

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