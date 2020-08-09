Агент Карраскаля рассказал о статусе переговоров по переходу игрока в ЦСКА
Агент полузащитника "Ривер Плейт" Хорхе Карраскаля рассказал, на каком этапе находятся переговоры по трансферу футболиста в московский ЦСКА.
"Переговоры все еще открыты, "Ривер Плейт" хочет больше денег. Не уверен, что сделка близка к завершению. ЦСКА все еще ждет. Желает ли сам Хорхе продолжить карьеру в России? Да, он готов", - цитирует агента Sport24.
Ранее сообщалось, что "Ривер Плейт" требует за Карраскаля на 1,5 миллиона евро больше, чем предлагает ЦСКА. Если "Ривер Плейт" не пойдёт на уступки, то, вероятно, переход хавбека сорвётся.
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