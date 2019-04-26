Агент: "Каррера будет рад вернуться в "Спартак"



Марко Трабукки, агент экс-наставника московского "Спартака" Массимо Карреры, сообщил, что его агент готов вернуться в московский клуб.

"Каррера готов вернуться, если ему поступит предложение. Когда Массимо уволили, Каррера, к нашему большому удивлению, получил всю зарплату до конца сезона.

Зная Массимо, сказать так – если господин Федун позовет его обратно, это не будет вопросом денег, поскольку они уже дошли до тренера. Уверен, Каррера посчитает своей обязанностью отработать до конца сезона бесплатно.

Что касается будущего, Каррера будет рад вернуться в "Спартак", но при определенных изменениях в менеджменте первой команды", – приводят слова Трабукки российские СМИ.

Напомним, что 55-летний Каррера тренировал "Спартак" с 2016 по 2018 годы. В первый сезон итальянский специалист привел клуб к чемпионскому титулу. Во втором сезоне клуб под его руководством выиграл Суперкубок России и завоевал бронзовые медали. По ходу третьего сезона тренер был отправлен в отставку.

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