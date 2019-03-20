Агент: "Каррера не вел переговоры с "Зенитом"

Марко Трабукки, представитель Массимо Карреры, заявил, что его клиент не ведет переговоры с "Зенитом".

"Официально заявляю, что ни я, ни Каррера никогда не вели переговоры с "Зенитом". Из "Зенита" Каррера в сентябре виделся с Сергеем Семаком. Человек придумавший это - обманщик. Он опозорил профессию журналиста" - заявил агент в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что Каррера во время матча между "Спартаком" и "Зенитом" вел переговоры с руководством питерского клуба.

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